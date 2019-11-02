شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: علمنا بنبأ حريق أحد القطارات ونبعث لكم أحر التعازي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية الرئيس الدكتور عارف علوي، إثر الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك: علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الباكستاني الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب باكستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.