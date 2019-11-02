موعد صرف الدفعة 24 من برنامج حساب المواطن ونتائج الأهلية لشهر نوفمبر 2019

أعلن القائمين على برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن اقتراب موعد صرف الدفعة رقم 24 من البرنامج، والتي يتم صرفها شهرياً بشكل ثابت في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، مما يعني أن موعد صرف الدفعة لهذا الشهر سوف تكون في يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019/ 13 ربيع الأول 1441، مع العلم أنه لا يتم تأخير إيداع مبلغ الدعم في حسابات المواطنين المستفيدين البنكية، سوى يوم واحد على الأكثر أو تقديمها يوم واحد كذلك، وذلك في حالة موافقة اليوم العاشر من الشهر لعطلة رسمية.

نتائج أهلية برنامج حساب المواطن لشهر نوفمبر 2019

يعتبر الدعم المادي المقدم من برنامج حساب المواطن هو مساعدة مالية تقوم الحكومة السعودية بتقديمها لمواطنيها من محدودي الدخل لمساعدتهم في مواجهة صعوبات الحياة، وغلاء المعيشة الذي أدى إلى زيادة أسعار بعض السلع في الفترة الأخيرة، ويتم صرف دفعات الدعم من البرنامج شهرياً، ومن الجدير بالذكر أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمواطنين حتى الآن حوالي 55.6 مليار ريال سعودي، من ضمنها حوالي 394 مليون ريال سعودي تم دفعهم بأثر رجعي كتعويضات، كل تلك المبالغ بدون حساب الدفعة رقم 24.

شروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطن

يجب على المواطن المتقدم للحصول على الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن أن يكون سعودي مقيم داخل المملكة العربية السعودية، وأن لا يكون قد تواجد خارج حدود المملكة في الـ 12 شهر الماضي مدة تزيد عن 90 يوم، كما يراعى عند تقديم البيانات تحري الدقة لتقديم المعلومات السليمة، لتتوافق مع الأوراق الرسمية الموجودة في الجهات المعنية.