

نيويورك 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 13ر301 نقطة، أو 11ر1% ، ليصل إلى 36ر27347 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35ر29 نقطة، أو 97ر0% ، ليصل إلى 91ر3066 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 04ر94 نقطة ، أو 13ر1% ، ليصل إلى 40ر8386 نقطة.

// انتهى //

04:05ت م

0145





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.