السعودية اليوم / مصرع 12 شخصًا جراء الفيضانات وسط غانا



أكرا 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

لقي 12 شخصًا مصرعهم في مدينة كوماسي وسط غانا جراء الفيضانات التي حدثت نتيجة للأمطار المستمرة منذ شهرين، بحسب السلطات المحلية.

ووصفت المنظمة الغانية لإدارة الكوارث هذه الأمطار الشديدة بغير المسبوقة، وحثت على اتخاذ المزيد من التدابير المتعلقة بمرافق الصرف الصحي بالمجتمعات الريفية في أعقاب الفيضانات، مشيرة إلى أن الأمطار كانت قد أودت بحياة 20 شخصًا شمال البلاد في وقت سابق.

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03:29ت م

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