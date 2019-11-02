رياضي / منتخبا الإكوادور وأستراليا يرافقان نيجيريا إلى الدور الثاني بمونديال الناشئين



ريو دي جانيرو 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

لحق المنتخبان الإكوادوري والأسترالي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بعدما حقق كل منهما فوزا ثمينا مساء الجمعة في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.

وفاز المنتخب الإكوادوري على نظيره المجري 3 / 2 فيما تغلب المنتخب الأسترالي على نظيره النيجيري 2 / 1 .

ورفع المنتخب الإكوادوري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره النيجيري الذي تأهل رسميا قبل مباريات هذه الجولة.

وفي المقابل، تأهل المنتخب الأسترالي إلى الدور الثاني ضمن أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات صاحبة المركز الثالث في المجموعات الستة حيث رفع رصيده إلى أربع نقاط وضمن التفوق على صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى والذي سيحصد ثلاث نقاط على أقصى تقدير، كما تفوق بفارق الأهداف على الأقل على الفريق الذي سيحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة.

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02:41ت م

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