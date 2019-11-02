سياسي / رئيس الحكومة التونسي يدعو إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة



تونس 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلم مقاليد الحكم وتضع على سلم أولوياتها القضايا الاقتصادية العاجلة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وأضاف الشاهد في كلمة له نقلاً عن وكالة الأنباء التونسية أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى مقاربة عقلانية و واقعية تستند إلى أرقام ومؤشرات وتواصل مسار الإصلاح، وشدد على أن الاقتصاد التونسي تجاوز فعلا مرحلة الخطر وأن هذا الأمر يفسر عبر مؤشرات واضحة وجلية غير قابلة للتشكيك.

وتوجه رئيس الحكومة بدعوة للمستثمرين الأجانب والتونسيين لدعم الاستثمارات في تونس، مشيرًا إلى أن حكومته تولت تسيير الدولة، في ظل 4 ضربات إرهابية طالت البلاد سنة 2015.

وبيّن أن تونس أصبحت سنة 2019 في وضع أمني أفضل وكسبت جولات في مكافحة الإرهاب، كما ابتعد شبح الإفلاس في ظل توقعات بتقلص نسبة عجز الميزانية سنة 2020 م إلى 3 % وتحسن الاحتياطيات النقدية وتدفقات السياحة.

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