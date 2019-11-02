بيان الميزانية التمهيدي: 272 مليار دولار نفقات عام 2020

السبت 2 نوفمبر 2019

السعودية- صورة أرشيفية

كتب السعودية نيوز - متابعات

أعلنت وزارة المالية السعودية الخميس البيان التمهيدي للميزانية العامة 2020 بإجمالي نفقات متوقعة 020ر1 الف مليار ريال (272 مليار دولار).



وذكرت الوزارة في بيان لها بهذا الخصوص انه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المقبل نحو 833 مليار ريال (نحو 133ر222 مليار دولار) وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد متصل قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان للصحفيين ان الميزانية عادة ما تعتمد في شهر ديسمبر من كل عام وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.

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وأضاف ان الإيرادات المتوقعة لهذه الميزانية ستبلغ حوالي 917 مليار ريال (533ر244 مليار دولار) أي بنمو نسبته 2ر1 بالمئة عن العام السابق حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16 بالمئة في نهاية العام الجاري.

وتابع قائلا "كما انه من المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ حوالي 7ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق".

وأوضح الجدعان أن سياسة بلاده المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقا لرؤية 2030 مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتمكين القطاع الخاص بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

واضاف أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدما ملحوظا حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1ر1 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بنحو 5ر2 بالمئة للفترة نفسها.

وبين "وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 9ر0 بالمئة في العام الحالي مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي واستمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3ر2 بالمئة العام القادم 2020".

وذكر الجدعان أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة الإدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.

ويهدف البيان التمهيدي إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال العام 2019 ويتضمن أهم المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020 وعلى المدى المتوسط.