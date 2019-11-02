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جدة - خالد شويل - - الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدم من تجهيزات، موجب للمساءلة الجزائية، ويُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويشمل ذلك كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم او تلك التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال السلطة العامة الرسمية التي ينتج عنها أضرار بما يستخدمه رجال السلطة العامة من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها. ويشمل ذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم وفقا لما ورد في المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.

الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدم من تجهيزات، موجب للمساءلة الجزائية، ويُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويشمل ذلك كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم او تلك التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال السلطة العامة الرسمية التي ينتج عنها أضرار بما يستخدمه رجال السلطة العامة من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها. ويشمل ذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم وفقا لما ورد في المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.

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