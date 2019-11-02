شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تحقق في «جثتي القوزين» المحترقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة في واقعة العثور على جثتين محترقتين مجهولتي الهوية داخل أحد الأحواش في حي القوزين جنوبي جدة.

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وكان مركز العمليات «911» قد تلقى بلاغاً بشأن العثور على جثتين محترقتين داخل الأحواش الخالية في حي القوزين بالخمرة، لتنتقل الوحدات الأمنية المدعومة بخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى الموقع، حيث تم فرض طوق أمني ومباشرة إجراءات الاستدلال والتعرف على هوية الجثتين، وتحديد ساعة الوفاة وأسباب وقوع الجريمة.

وأشارت نتائج التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية، إلى الاشتباه بأن الحادثة نتجت بسبب مادة كاوية تم وضعها على الجثتين بهدف إخفاء معالمها وتضليل الأجهزة الأمنية.

وتسلم مركز شرطة النزلتين ملف التحقيق في الحادثة، فيما يجري حالياً تحديد هوية الجثتين وكم مضى على الوفاة.