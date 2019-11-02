كيفية التسجيل في خدمة الراجحي مباشر للأفراد

يبحث الكثيرين عن طريقة التسجيل في خدمة الراجحي مباشر للأفراد حيث يُعد بنك الراجحي من أكبر وأهم بنوك المملكة والذي يسعى لاستقطاب قطاع كبير من المواطنين ولذلك فنجده يقدم عددًا كبير من الخدمات المصرفية، ويتيح البنك لجميع العملاء خدمات إجراء العمليات المصرفية أون لاين وكذلك الإطلاع على الحسابات في أي وقت وأي مكان بجانب عددًا من المزايا الكثيرة للمشتركين.

التسجيل في خدمة الراجحي مباشر للأفراد

يمكن التسجيل بطريقة مباشرة في خدمة عملاء بنك الراجحي دون الحاجة للذهاب للفروع المختلفة للبنك عبر تسجيل رقم الجوال باتباعك للخطوات التالية:

أولًا الولوج لرابط التسجيل في خدمة الراحجي مباشر.

ثانيًا قم بملء الحقول المطلوبة رقم بطاقة الصراف الألي والرقم السري لبطاقتك ورقم حسابك بالبنك.

ثالثًا أختر خدمة مباشر أفراد وأكتب رقم المستخدم.

سيصلك رسالة نصية تحمل كود التفعيل اكتبه في الخانة المخصصة.

يجب أن تتأكد من علامة القفل في المتصفح حتى لا يتعرض حسابك لأي خطر وبعد حصولك على المعلومات التي تريدها تأكد من تسجيل الخروج من الموقع للمحافظة على بياناتك من السرقة الإلكترونية، يُعد بنك الراجحي أهم أهم البنوك في المملكة برأس مال 25,000،000,000 ريال يتعامل البنك حسب الضوابط الخاصة بالشريعة الإسلامية في كل التعاملات الاستثمارية والمصرفية وله 500 فرع في كل أنحاء المملكة وأيضًا مصارف خارجها بالكويت والأردن وماليزيا وعام 2010 حاز على جائزة المصرف الإسلامي الأكثر تميزًا.