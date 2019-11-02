خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم العداد أو رقم الحساب الكترونيًا

يمكن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم الحساب أو رقم العداد عن طريق زيارة موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على شبكة الانترنت للدخول على قسم خدمات الفواتير للتعرف على قيمة الاستهلاك الشهرية، التي يستهلكها كل مواطن سعودي او مغترب، حيث سنوضح لكم كيفية دفع فاتورة الكهرباء عن طريق فواتيركم بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى إرفاق الرابط الالكتروني للخدمة حتى نسهل الأمر على جميع المستخدمين سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية

وزارة المياه السعودية أتاحت الاشتراك في الخدمة بشكل مجاني، وذلك حتى يتابع جميع المستهلكين حجم الاستهلاك الشهرية الخاصة بجميع الأفراد القناتين بجميع المحافظات على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لجميع المواطنين الاستعلام من خلال الرابط الإلكتروني التالي عن طريق زيارة موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من خلال خطوات استعلام عن فاتورة المياه برقم العداد أو برقم الحساب، عن طريق الخطوات التالية.

عقب معرفة جميع البيانات المتعلقة بالفاتورة يمكن دفع فاتورة المياه السعودية بشكل الكتروني عن طريق بطاقات الائتمان في السعودية التابعة للبنوك الحكومية، كما يوفر الموقع الإلكتروني حساب كمية استهلاك المياه عن طريق رقم الهوية الوطنية والرقم السري.