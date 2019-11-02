باشرت الجهات الأمنية بجدة، مساء الجمعة، حادث احتراق شخصين في أحد الأحواش بحي “القوزين” جنوب المحافظة. ووفقاً لصحيفة “سبق”، فإن العمليات الموحدة 911 تلقت بلاغاً عن وجود جثتين محروقتين بماء نار في حي “القوزين”، وعلى الفور تحركت فرقة أمنية من شرطة النزلتين بجنوب جدة؛ للوقوف على الواقعة، بالإضافة إلى خبير للبصمات لرفعها، ومن ثم إخضاعها للتحليل لمعرفة أبعاد الجريمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر جدة: العثور على جثتين محروقتين بماء نار بـ”القوزين” والشرطة تباشر تحقيقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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