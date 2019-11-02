القبض على قائد حافلة سار عكس الاتجاه في المجمعة بالرياض

ألقت إدارة مرور الرياض القبض على قائد حافلة، لمخالفته القواعد المعمول بها في المملكة، بالسير في الاتجاه المعاكس للحارة المرورية التي كان يمر بها. وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الإدارة العامة للمرور: إدارة مرور منطقة الرياض (مرور المجمعة) تقبض على قائد الحافلة التي كان يقودها عاكسًا للسير بمحافظة المجمعة. وأكدت إدارة المرور، أنَّه تمَّت إحالة سائق الحافلة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحافلة وقائدها أثناء السير عكس الاتجاه، وعلى الفور صدرت تعليمات من الإدارة العامة للمرور، بضبط وإحضار الحافلة وسائقها، وبعد تقنين الإجراءات، تمَّ ضبط الحافلة وتقديم سائقها إلى جهات لاختصاص لاتخاذ ما يلزم. وفي سياق ذي صلة، أوضح المرور السعودي ضرورة التزام قائدي مركبات النقل بالضوابط المقررة، عند نقل أي حمولة على مختلف الطرق. وتتضمن الالتزامات المقررة على قائدي مركبات النقل، وفق حساب المرور السعودي بموقع «تويتر»، ألّا ينتج من الحمولة التي يتم نقلها أي خطر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة، وألا تسبب المركبة في حدوث ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرِّض الغير للخطر أو يضرّ بالصحة العامة.

وتابع المرور السعودي، أنَّ التزامات قائدي مركبات النقل تتضمن، عدم حجب الحمولة التي يتم نقلها لرؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها، بالإضافة إلى عدم حجب الحمولة لإشارات الاتجاه أو عاكساتها وأرقام لوحاتها. وينصّ نظام المرور على فرض غرامة ألف ريال على قائد المركبة في حال تجاوز الأبعاد المقررة نظامًا في أي بُعْد من أبعاد «الطول والعرض والارتفاع»، وفي حال تكرار أي مخالفة من مخالفات الأوزان والأبعاد يحال المخالف من قبل جهة الضبط إلى المحكمة المختصة، وفي حال نقل حمولات خاصة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للأوزان والأبعاد المقررة ولا يمكن تجزئتها؛ فيجب الحصول على تصريح استثنائي من وزارة النقل والتنسيق مع الجهة الأمنية حسب الأنظمة الخاصة بذلك قبل نقلها وسيرها على الطرق واتباع الشروط الواردة بالتصريح.