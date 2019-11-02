سحب رعدية على بعض مناطق المملكة .. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سحبًا رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة غدًا السبت، في حين يكون الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن سماء المملكة تكون غائمة جزئيًّا على أجزاء من شمال وجنوب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين. أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على معظم مناطق ومدن المملكة: