وقّعت الهيئة العامة لحي السفارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد السعودي للجولف، بهدف إقامة أكاديمية وملعب للجولف في الحي، وذلك على هامش برامج مبادرة مستقبل الاستثمار. ويضم المشروع ملعباً للجولف وأكاديمية بمواصفات عالمية، ومجمعاً سكنياً ومرافق ترفيهية وصالة رياضية، حيث وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات الدكتور فهد بن مشيط، والرئيس التنفيذي لاتحاد الجولف ماجد السرور.
يُذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات تسعى إلى تحويل الحي إلى مدينة نموذجية بنمط حياة على أعلى مستوى من الرفاهية، وتفعيل أنشطة تجمع بين الثقافات العالمية المختلفة. بهدف تطوير الحي وتوفير احتياجاته في جميع المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر إقامة أكاديمية وملعب للجولف في حي السفارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.