30 إدارة تعليمية في منافسات التميز الكشفي

جاهزية اللجان المشرفة على منافسات التميز الكشفي (دوت الخليج)

أنهت إدارة تعليم صبيا كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة منافسات التميز الكشفي للأشبال، وذلك بإشراف ومتابعة من وزارة التعليم، وبمشاركة 30 إدارة تعليمية من جميع أنحاء المملكة، وستقام الفعاليات خلال الأسبوع الجاري بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش، حيث جهزت الإدارة المخيمات ودربت اللجان المشرفة على هذه المنافسات بعدة لقاءات وبرامج ودورات تدريبية.

والتقى مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي محافظ بيش حسن أبوشرحة، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق هذه المنافسات، كما قام مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي بالوقوف ميدانياً على موقع رسل السلام للتميز الكشفي الذي تستضيفه الإدارة، وأنهت اللجان المشرفة على المنافسات بمباشرة أعمالها في المخيم.

وتعد منافسات التميز الكشفي للأشبال منافسات كشفية جماعية لتقديم أفضل المبادرات المجتمعية التي تحقق رؤية المملكة، وتهدف المنافسات في عمومها إلى غرس روح الاعتزاز بالدين، والولاء والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وتعزيز المهارات والفنون الكشفية المختلفة، كما تهدف هذه المنافسات أيضا إلى مساعدة الأشبال على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لتطوير ذواتهم، وتقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة، وتنمية مهاراتهم في تصميم مبادرات نوعية تتواكب ورؤية 2030، إضافة إلى تطوير مهارات الأشبال في مضامين التربية الكشفية.

وأوضح رئيس النشاط الطلابي بتعليم صبيا إبراهيم شامي لـ«دوت الخليج» أن الفعالية تستهدف 30 إدارة تعليمية بواقع ثلاثة أشبال وقائد من كل إدارة، وتشمل المنافسات عدة فروع منها فرع رؤية المملكة 2030 وفرع التطبيقات الكشفية، مؤكدا أنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي وبناء البرنامج العام للمنافسات بإشراف عام من مدير التعليم وتكليف قادة ومشرفين للجان العاملة والمساندة والفنية والفرعية والتنظيمية. وأشار شامي إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في نهاية المنافسات التي تستمر طيلة 5 أيام، وستحصل المدرسة الفائزة بالمركز الأول على درع وبيرق التميز الكشفي، وستحصل المدارس الفائزة بالمراكز من الثاني إلى الخامس على دروع التميز الكشفي، وسيحصل القادة والكشافون الحائزون على المراكز من الأول إلى الخامس على أوسمة التميز وجوائز عينية قيمة، وتحصل إدارات التعليم الفائزة بالمركز من الأول إلى الثالث على درع التميز.