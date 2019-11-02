العارضة تودع الشهيد الوادعي

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وجموع من المصلين بعد صلاة الجمعة أمس بجامع الراجحي بالعارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول سلطان يحي محمد الودعاني، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وقدم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية التعازي لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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