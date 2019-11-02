لجنة لمكافحة التصحر بالشرقية

أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف قراراً بالموافقة على إنشاء لجنة لمكافحة ظاهرة التصحر، بناء على المقترح الذي رفعه نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، استناداً للدراسة التي رفعتها غرفة الشرقية.

وتضم اللجنة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية مثل شرطة المنطقة الشرقية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري وغرفة الشرقية والجمعيات والأشخاص المهتمين بهذا الشأن.

وتتلخص مهام اللجنة في العمل على المحافظة على الرقعة الخضراء، والعمل على زيادتها عبر حملات التشجير، والعمل على الحد من آثار العمليات الصناعية على البيئة، إضافة إلى تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة من جهات حكومية وأهلية وغير ربحية.