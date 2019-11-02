المواصفات تخضع البطانيات الكهربائية لمتطلبات السلامة

وقالت الهيئة في تعميم حديث إن المنتج يخضع إلى اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية وكذلك استيفاء متطلبات السلامة الكهربائية، وذلك في إشارة إلى الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص عرض منتجات البطانيات الكهربائية بالأسواق السعودية، وما قد ينتج عن استخدامها من مخاطر على صحة وسلامة المستهلك والبيئة.
معايير دولية
شددت المواصفات على ضرورة حصول الجهاز على شهادة مطابقة تتضمن استيفاء المنتج لمتطلبات اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية وفقا لنوع نظام التسخين المستعمل، وذلك حرصا على سلامة منتجات البطانيات الكهربائية المعروضة في الأسواق والتأكد من استيفائها للمعايير الدولية.
مجال كهرومغناطيسي
خلصت العديد من التقارير والأبحاث العلمية إلى التحذير من استخدام البطانية الكهربائية التي تعمل على تدفئة الجسم أثناء النوم، مشيرة إلى أن البطانيات الكهربائية عادةً ما تنتج ترددا منخفضا للغاية، ولكن التعرض الطويل لهذه الترددات قد تسبب آثارا سلبية على الصحة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطان، إضافة إلى أن قرب البطانية من الجسم يجعل المجال الكهرومغناطيسي لها يخترق الجسم، ويسبب مشاكل للأجنة لدى النساء الحوامل.
كما حذر الأطباء من استخدامها لمرضى السكر، حيث إنهم يعانون من نقص في الإحساس الذي يمكن أن يؤدى إلى حروق في الحالات القصوى، إضافة إلى أنها يمكن أن تسبب التهابات إضافة ويمكن أن تسبب حرائق بالمنزل، لافتين إلى أن هناك حوادث عديدة حدثت بسببها.
مخاطر محتملة
التعرض الطويل لتردداتها قد يضر بالصحة
زيادة خطر الإصابة بالسرطان
المجال الكهرومغناطيسي يسبب مشاكل لدى الحوامل
تسبب التهابات لمرضى السكر
يمكن أن تسبب حرائق بالمنزل
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