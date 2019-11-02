مبادرة لمعالجة مظاهر التشوه بصامطة

أطلقت بلدية محافظة صامطة ممثلةً في القسم النسائي مبادرة «بيئتي حضارتي» لحصر ومعالجة مظاهر التشوه البصري، بالتعاون مع الكلية الجامعية للبنات بصامطة ومكتب التعليم بالمحافظة، وذلك في مقر الكلية. وتهدف المبادرة التوعوية والخدمية «بيئتي حضارتي» إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة والتوعية بماهية التشوه البصري ومعالجة مظاهره بعد انتهاء عملية الحصر من مؤسسات المجتمع المتمثلة بمنسوبات الكلية الجامعية للبنات بصامطة ومنسوبات مدارس المرحلة الثانوية للبنات التابعة لمكتب التعليم بالمحافظة. وتستهدف المبادرة معالجة نحو 17 مظهراً من مظاهر معالجة التشوه البصري، فيما أكدت كدت رئيسة القسم النسائي ببلدية صامطة والمشرفة على المبادرة سها دغريري، أن المبادرة جاءت لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة والحرص على استثمار الشراكات المجتمعية مع مؤسسات المجتمع والجهات الحكومية بما يؤدي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.



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