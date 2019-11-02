إعداد جدول أعمال الاجتماع السنوي لأمراء المناطق

وفي بداية الاجتماع نقل الداود تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف للمجتمعين، مؤكداً توجيهات القيادة الحكيمة ببذل كل الجهود وتسخير الإمكانات لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المقترح إدراجها على مشروع جدول الأعمال السنوي السابع والعشرين لأمراء المناطق الذي سيُعقد في وقت لاحق من هذا العام، وتحديد إمارات المناطقة المكلّفة بإعداد أوراق عمل عنها.
ونوّه نائب وزير الداخلية بالجهود الكبيرة والإسهامات الفاعلة التي تقوم بها إمارات المناطق في سبيل تطوير مناطقهم اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وتنمية الخدمات العامة فيها ورفع كفايتها، والاضطلاع بدورها القيادي والإشرافي على مستوى المنطقة، وبالعلاقة التكاملية بينها وبين وزارة الداخلية التي كان لها الأثر البالغ في تحقيق كثير من المنجزات الأمنية والتنموية، وخدمة الأهداف والمصالح الوطنية العليا.
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