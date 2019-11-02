هيئة المهندسين تحتفي بأمين الشرقية



احتفت الهيئة السعودية للمهندسين، بأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد محمد الجبير، ضمن سلسلة اللقاءات الشهرية في اختيار قصة نجاح في العمل الهندسي. ورحّب رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد محمد الشهراني، بأمين المنطقة الشرقية، مؤكدا أنه يمثل النموذج الناجح للمهندسين. فيما أشاد الجبير بالدور المهم للمهندس السعودي، وأهميته في رقي دوت الخليج، وازدهاره في مختلف المستويات العلمية والمهنية، موضحا أن من أساسيات فرص النجاح وأبرزها، هو التميز في تطور الفكر، ونجاح المسار التعليمي لدى الإنسان الطموح، في الجانب المهني والثقافي، مؤكدا أن النجاح متاح للجميع. وأشار الجبير إلى أن رؤية 2030 تعطي فرصا للشباب والشابات في ممارسة الأعمال، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم المهنية، وتسهيل الفرص المتاحة والبديلة في اجتياز العقبات وصولا إلى النجاح، وتحقيق بناء المستقبل والتنمية. وأوضح الجبير، خلال الحوار الذي أداره مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس كمال عبدالله آل حمد، أن من أبرز قصص النجاح هو تحديد الجانب التعليمي للوصول إلى الهدف الذي يكمن في تحديد المسار والميول الوظيفية والمهنية. ونوّه عن مدى سعادته بالعمل في القطاع البلدي بمناطق مختلفة في المملكة، وهو يضع أمامه هدفا واحدا، هو الارتقاء في التطوير والبناء نحو الأفضل في مجال الهندسة والمشروعات، طوال حياته العملية في السابق وحتى الفترة الحالية. وقال: «فخور بما قمت به من أجل المصلحة العامة، وخدمة دوت الخليج والمواطن، ومن ضمن أمنياتي، أن تصبح المنطقة الشرقية أفضل بيئة عمرانية، تنافس المدن العالمية، مع الالتزام بالنزاهة والإخلاص في العمل والنية الصادقة أولا». حضر اللقاء عدد من الوكلاء، ورؤساء البلديات، ومنسوبو القطاعات الحكومية والخاصة، وعدد من مسؤولي المكاتب الهندسية والمهندسين.

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