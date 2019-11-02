يستضيف تعليم محافظة وادي الدواسر الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت والذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة 14 - 16 / 3 / 1441هـ بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمملكة. أوضح ذلك مدير التعليم بوادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري ، وبيّن أن الأولمبياد مسابقة تنافسية في مشاريع علمية للطلاب المبدعين في مجال الروبوت لتوجيهه كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية مهارات الطلاب ومعلوماتهم في حل المشكلات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة ، مضيفا أن المسابقة تركز على عدة مجالات منها العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة، مؤكدا اكتمال استعدادات الإدارة وتشكيل لجان التحكيم ، مرحباً بجميع المشاركين من جميع الإدارات التعليمية ، مثمناً في الوقت نفسه لمقام الوزارة تشريف إدارة التعليم بوادي الدواسر باستضافة هذا الأولمبياد الوطني الذي يواكب تطلعات ولاة الأمر في أن يبني ويطور شباب دوت الخليج صناعة التقنية المتقدمة والاستفادة من جميع استخداماتها ، رافعاً شكره لإدارة النشاط الطلابي بالوزارة على ثقتها ودعمها المستمر لإدارة التعليم بوادي الدواسر في استضافة وتنظيم العديد من المنافسات والمسابقات الوطنية على مستوى الإدارات التعليمة بالمملكة .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الدواسر يستضيف الأولمبياد الوطني الـ11 للروبوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.