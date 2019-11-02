السعودية اليوم / وكيل محافظة المسارحة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الحمدي"



أحد المسارحة 04 ربيع أول ١٤٤١ الموافق 01 نوفمبر ٢٠١٩ م واس

أدى وكيل محافظة أحد المسارحة سعد محمد حكمي وجموع من المصلين بعد صلاة العصر اليوم بجامع الشهداء بإسكان الحصمة صلاة الميت على الشهيد رقيب أول حمود بن شوعي محمد دغاس حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأدى الصلاة مع وكيل محافظة أحد المسارحة ذوو الشهيد وعدد من القيادات الأمنية ومشايخ وأهالي المحافظة.

// انتهى //

01:15ت م

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