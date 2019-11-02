السعودية | «هايبر لوب»: مفاوضات لإطلاق مشروع نقل عالي السرعة في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «هايبر لوب»: مفاوضات لإطلاق مشروع نقل عالي السرعة في المملكة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:12 صباحًا, 2 نوفمبر 2019 م
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كشف جاي والدر، الرئيس التنفيذي في شركة فيرجن، عن مفاوضات مع مستثمرين سعوديين لتنفيذ مشروع “هايبر لوب” وهو نظام نقل عالي السرعة بعوائد اقتصادية بقيمة 3.7 مليار دولار.
ووصف والدر وفقا لـ”الاقتصادية”، المشروع بأنه أكثر مشاريع النقل المتقدمة في العالم، لنقل الأفراد لمسافة ألف كيلو متر في الساعة بعد أن كانت 388 كيلو مترا في الساعة عام 2017، لافتا إلى أن الشركة جلبت تمويلا يتجاوز 370 مليار دولار.
وأضاف، “نحن نبحث عن فرصة جلب “هايبر لوب” إلى الرياض، حيث تستغرق مسافة الرياض – أبوظبي 46 دقيقة، والرياض – القدية خمس دقائق، والرياض – جدة 48 دقيقة، دون إجراءات سفر وفترات انتظار تتطلبها القطارات.
وأكد أن البنية التحتية للمشروع يمكن بدء إنشائها في السعودية بعد عام من توقيع الاتفاقية، ويمكن الحصول على رخصة المشروع والتشغيل في 2024 و2025.
وقال إنه لا توجد تكلفة محددة للمشروع لأنها بحسب ما يتفق عليه، لكنه أقل من القطارات العادية، معربا عن تطلعه إلى ربط دول الخليج بـ”هايبر لوب”، لإيجاد منطقة اقتصادية وتكنولوجية ضخمة.
وأشار إلى أن الشركة ستتولى تنفيذ مشروع في ولاية ماهارشتارا في الهند، أكبر استثمار للقطاع الخاص في مشروع من هذه النوعية.
وبين، أن المشروع يستوعب 16 ألف راكب في الساعة للوجهة الواحدة، وتستطيع العربات المغادرة عدة مرات في الدقيقة، ما يسهم في تقديم خدمة نقل حسب الطلب.
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