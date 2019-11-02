السعودية | ثاني أضخم موازنة سعودية .. 1.02 تريليون ريال نفقات مقدرة في 2020

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ثاني أضخم موازنة سعودية .. 1.02 تريليون ريال نفقات مقدرة في 2020 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 صباحًا, 2 نوفمبر 2019 م
المناطق - الرياض
قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن تقديرات موازنة 2020، تعادل نحو 73 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.
وانخفضت النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7 في المائة (28 مليار ريال) عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 ريال، التى تعد الأضخم تاريخيا للسعودية.
وللعام السادس على التوالي، تتحدى السعودية تراجع أسعار النفط، بتقدير إنفاق حكومي ضخم.
وقدرت السعودية إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال، تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019، بنسبة 9.2 في المائة (84 مليار ريال)، والمتوقع بلوغها 917 مليار ريال.
وقدرت السعودية عجزا بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7 في المائة (56 مليار ريال) عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال. وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ العجز 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، وقدرت بلوغه 6.5 في المائة من الناتج لعام 2020.
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