ضربة موجعة للوداد قبل ديربي الرجاء في البطولة العربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى نادي الوداد المغربي ضربة موجعة بعدما تعرض وليد الكرتي نجم الفريق للإصابة خلال الاستعدادات الأخيرة لمواجهة غريمه الرجاء، السبت ضمن ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحسب تقارير صحفية مغربية فإن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة وليد الكرتي لفترة راحة تفوق الأسبوعين، وهو ما يعني حرمانه من خوض ذهاب ثمن النهائي أمام الرجاء.

وجاءت إصابة الكرتي لتزيد من متاعب المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، حيث يعاني أيضا من غياب محمد الناهيري وعبداللطيف نصير بسبب الإيقاف، فيما يغيب أيمن الحسوني وصلاح الدين السعيدي بسبب الإصابة.

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ويعد وليد الكرتي أحد أبرز صفوف الوداد خلال السنوات الأخيرة، وكان من أبرز لحظاته الكروية تسجيل هدف فوز الفريق المغربي على الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017.

يذكر أن صاحب الـ25 عاما انضم مؤخرا لقائمة البوسني وحيد حليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي، وسجل هدفا في مواجهة النيجر الودية الشهر الماضي.