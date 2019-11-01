معجزة تنس الطاولة المصرية تروي لـ"العين الرياضية" كواليس إنجازها التاريخي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المصرية هنا جودة والملقبة بمعجزة تنس الطاولة أصبحت حديث العالم، بعد أن دخلت التاريخ وحققت إنجازا كبيرا في بطولة العالم للقارات للناشئات التي استضافتها بولندا، في الفترة من 21 وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحصدت هنا المركز الرابع والميدالية البرونزية في مونديال القارات ببولندا، بعد سلسلة من النتائج الكبيرة بدأت بالفوز بدور الـ16 على بطلة بولندا بنتيجة 4-1، ثم في ربع النهائي على بطلة الهند جوربادي ديباك بالنتيجة نفسها، حتى خسرت في نصف النهائي أمام بطلة اليابان أكاي كاهو بنتيجة 1-4.

وحصدت هنا الميدالية البرونزية بعد خسارتها مباراة تحديد المركز الثالث أمام لاعبة كوريا الجنوبية لي يون بنتيجة 0-3.





فضلا عن ذلك، فإن هنا شاركت أيضا ضمن منتخب أفريقيا بالبطولة واحتلت المركز السابع معهم.

وباتت لاعبة مصر والنادي الأهلي، التي تحتل المركز السابع عالميا على مستوى الناشئات، هي أول لاعبة في مصر وأفريقيا تتوج بميدالية في بطولة العالم للقارات، والتي بدأت في عام 2002.



وتفوقت هنا جودة، التي كانت أصغر لاعبة بالبطولة في سن الـ12 عاما، على العديد من اللاعبات اللاتي سبقنها في العمر بالمنافسات، لتمنح مصر ميدالية تاريخية.

واستكملت جودة مشوار الإنجازات، حيث توجت مؤخرا بلقب بطولة الجمهورية للكبار بالفوز على فرح عبدالعزيز لاعبة نادي الزمالك التي تبلغ 27 عاما.

"العين الرياضية" تحدثت مع هنا جودة عن إنجازها التاريخي، وطموحاتها المستقبلية، حيث قالت "سعيدة للغاية بتحقيق أول ميدالية فردية ببطولة العالم للقارات منذ بدايتها عام 2002، وأن أكون أول لاعبة مصرية وأفريقية تحقق تلك الميدالية، فهو أمر أفخر به كثيرا".



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وأضافت "شعوري بالميدالية لا يمكن وصفه، لأن تحقيقي أول ميدالية في تاريخ مصر وأفريقيا ببطولة العالم للقارات أمر يدفعني لتقديم المزيد".





وتابعت "ما زلت في بداية مشواري باللعبة، ولا يزال الطريق طويلا بالنسبة لي، حتى أحقق حلمي وحلم الجميع، وهو الفوز بميدالية لمصر في أولمبياد الشباب وأيضا الكبار".

وواصلت "أعشق تنس الطاولة، وهي كل حياتي، وسعيدة أن الجماهير بدأت في متابعة اللعبة والاهتمام بنتائجها وتشجيعي في كل بطولة".

وتطرقت هنا جودة للحديث عن دور ناديها الأهلي المصري في مشوارها، قائلة "النادي الأهلي بيتي الذي تربيت بداخله وتعلمت فيه لعبة تنس الطاولة، وهو صاحب الفضل في اكتشاف موهبتي وثقلها، وأتمنى أن أكون دائما خير سفيرة للقلعة الحمراء".





وعن التحديات المقبلة، قالت معجزة التنس المصري "شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مليء بالبطولات، فسوف أخوض بطولتي المجر والبرتغال الدوليتين، وأيضا سأشارك مع منتخب مصر في بطولة العالم تحت 18 عاما في تايلاند، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن، والتتويج بميدالية جديدة، ورفع اسم مصر والنادي الأهلي مجددا".

وبسؤالها عن تحديها السابق لمواطنها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ردت "محمد صلاح قدوة كبيرة لي ولكل الرياضيين في مصر، وأتمنى أن أكون خير سفيرة للبلاد مثله، في انتظار التحدي أمامه ومواجهته في لعبة تنس الطاولة التي يحبها ويمارسها.. فستكون مباراة كبيرة".





يذكر أن هنا جودة نشرت صورة لها مدمجة مع صورة لمحمد صلاح عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلنت تحديها له بطلبها خوض مباراة تنس طاولة أمامه، ووافق صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مواجهة البطلة المصرية، مؤكدا سعادته بهذا الأمر.