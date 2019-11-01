أورهان باموق: الأتراك يهربون للكتاب من الإعلام الحكومي الدعائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّهَ الكاتب التركي أورهان باموق انتقادات للنظام الحاكم في بلاده الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الإخواني بزعامة رجب طيب أردوغان.

وقال الكاتب الحاصل على جائزة نوبل للآداب خلال جلسة حوارية على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب، إنّ الحكومة التركية تطبق السيطرة على وسائل الإعلام من خلال سياسات شمولية ودعائية، مضيفاً أن هذه السياسة السيئة دفعت الأتراك إلى الهروب من مشاهدة الإعلام الرسمي والاتجاه لقراءة الكتب، مشيراً إلى أن هذه المعادلة تحولت إلى نكتة وتندّر على النظام في الأوساط الثقافية بإسطنبول.

ويحلّ أورهان باموق ضيفاً على الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي ينعقد تحت شعار "افتح كتاباً تفتح أذهاناً"، حيث يستضيف المعرض أكثر من 2000 دار نشر من مختلف دول العالم، كما تحل دولة المكسيك ضيف شرف على الدورة المنعقدة حاليا.