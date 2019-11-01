- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محلل طقس لـ”المواطن”: هذا موعد خروج الفقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محلل طقس لـ”متابعات الخليج 365”: هذا موعد خروج الفقع
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، نواف العنزي: إنه من الطبيعي خروج الباذر بعد هطول الأمطار وبمجرد طلوع الشمس والدفء، موضحًا أن الأمطار التي هطلت الأحد الماضي تعتبر وسمية.
وأضاف العنزي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: خلال الأسبوع القادم سوف تكون هناك حالة مطرية.
وحول موعد ظهور الفقع، بيّن العنزي أن أهل البادية وهواة الفقع يحسبون لظهوره بعد أول “مطرة معتبرة” في الوسم بشهور؛ فبعضهم يحسب بعد أول هطول لمطر الوسم بـ36 يومًا، وبعضهم 40 يومًا، والأغلب والأرجح 70 يومًا ويظهر.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل طقس لـ”المواطن”: هذا موعد خروج الفقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.