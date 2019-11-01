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غيوم وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد سحبًا رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، مع سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من شمال وجنوب المملكة.
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
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