شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة جازان يؤدي الصلاة على الشهيد الخبراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، وجمع من المصلين، بعد صلاة عصر اليوم (الجمعة)، في جامع أبي بكر الصديق بإسكان العارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول عبدالرحمن يحيى محمد الخبراني، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة، والد وذوو الشهيد، ووكيل محافظة العارضة يحيى بن جبريل الحكمي، وعدد من منسوبي حرس الحدود ومشايخ وأهالي المحافظة.