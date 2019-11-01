شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة جازان يؤدي الصلاة على الشهيد الخبراني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)
أدى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، وجمع من المصلين، بعد صلاة عصر اليوم (الجمعة)، في جامع أبي بكر الصديق بإسكان العارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول عبدالرحمن يحيى محمد الخبراني، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة، والد وذوو الشهيد، ووكيل محافظة العارضة يحيى بن جبريل الحكمي، وعدد من منسوبي حرس الحدود ومشايخ وأهالي المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل إمارة جازان يؤدي الصلاة على الشهيد الخبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.