شكرا لقرائتكم خبر عن أبا الخيل: «العمل الليلي» يتيح فرصاً وظيفية للسعوديين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن قرار العمل الليلي يتيح فرصاً وظيفية للسعوديين الذين يرغبون في العمل خلال الأوقات التي تناسبهم والمحددة بالقرار.
وأشار عبر «تويتر» اليوم (الجمعة)، إلى أهداف القرار المتمثلة في تطوير وتحسين سوق العمل وتنظيمه، وحفظ حقوق العاملين، لافتاً إلى أنه جاء متزامناً مع قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.
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