شكرا لقرائتكم خبر عن 1137 مخالفة للذوق العام خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رصدت دوريات الأمن في مختلف مناطق ومحافظات المملكة 1137 مخالفة للذوق العام ليوم الثلاثاء الموافق 1/3/1441هـ.

ووفقاً للإحصائية، كانت منطقة مكة هي الأعلى بـ228 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ130، ثم المنطقة الشرقية بـ78 مخالفة، والمدينة المنورة بـ125 مخالفة، وعسير بـ80 مخالفة، وجازان بـ114 مخالفة، وحائل 40، والقصيم 129، والجوف 28، ونجران 16، والحدود الشمالية 113، وتبوك 41، والباحة 14.

وتمثل أكبر عدد من المخالفات في ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم بـ650 مخالفة، تلاها ارتداء ملابس غير لائقة بـ326 مخالفة، فيما سجلت مخالفة رفع صوت الموسيقى في أوقات الأذان والصلاة 9 مخالفات، ومخالفات أخرى بلغ عددها 152 مخالفة.