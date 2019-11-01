شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: رعاية خادم الحرمين وولي العهد أثمرت «اتفاق الرياض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أثمرت التوصل لـ«اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سائلاً الله أن يجعله فاتحة خير لمرحلة جديدة من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن.

وأشار عبر «تويتر» اليوم (الجمعة)، إلى أن مراسم توقيع الاتفاق ستجري يوم (الثلاثاء) القادم بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وثمِّن آل جابر دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في التوصل لـ«اتفاق الرياض»، وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه، ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية.