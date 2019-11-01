شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تضبط مروجي الخمور الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطاحت شرطة جدة‬⁩ بثلاثة مقيمين من الجنسية الهندية والإثيوبية يروجون المُسكر الخارجي إثر كمين ناجح أسفر عن ضبط 21 صندوقاً بداخلها 252 عبوة.

وكانت شرطة جدة قد تلقت معلومات بحثية أكدت نشاط عدد من المقيمين في ترويج الخمور الخارجية في مواقع مختلفة بالمحافظة ليتم الإعداد لأعمال البحث والتحري للتأكد من المعلومات البحثية للاستدلال على سكن المشتبه بهم قبل أن تتحرك الفرق الأمنية لإعداد كمين.

ونجحت الفرق الأمنية في رصد تحركات المروجين وتنفيذ الكمين للقبض على المروج الأول من جنسية هندية وذلك بطلب كمية من الخمور وأثناء إيصالها تم القبض عليه وباقتياده لمكان سكنه ضبطت بقية التشكيل وعثر لديهم على كمية من الخمور الخارجية.