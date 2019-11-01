شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في واقعة إركاب شخص في صندوق سيارة وتهديده بـ«رشاش» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة إجراءات التحقيق في الواقعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بإركاب شخص بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا) وتهديده بسلاح ناري من نوع رشاش بأحد شوارع مدينة الرياض بحي لبن، وأفاد المصدر بأن التحقيق شمل ثلاثة أشخاص منخرطين في الجريمة، وجرت إحالة المجني عليه للمستشفى للكشف عليه والإفادة عن وضعه الصحي بتقرير طبي مفصل، كما جرى حجز السلاح والسيارة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
كما أكد المصدر أن قضايا إشهار السلاح الناري بقصد التهديد أو الاعتداء من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كما شكر معالي النائب العام رجال الأمن على سرعة اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية وضبط الجناة في وقت قياسي متلبسين بالجرم المشهود، وأثنى معاليه على تعاون المبلِّغ عن الجريمة «فالمواطن والمقيم هم رجل الأمن الأول».
وأكد أن النيابة ستطالب بأقصى العقوبات بما يحفظ للمواطنين والمقيمين أمنهم وسكينتهم واطمئنانهم.
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