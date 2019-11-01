، النصر ينهي استعداداته لملاقاة أبها غداً السبت ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز استعداداته لمباراة غد السبت أمام نادي أبها لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
التقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم انطلقت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري بسرعات مختلفة، أجرى المدرب عدداً من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب، حيث واصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي.
وبعد نهاية التدريبات توجه لاعبو الفريق إلى معسكر الفريق وذلك استعداداً لمباراة الغد والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.النصر أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز الملز الرياض
النصر ينهي استعداداته لملاقاة أبها غداً السبتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-01
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز استعداداته لمباراة غد السبت أمام نادي أبها لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
التقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم انطلقت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري بسرعات مختلفة، أجرى المدرب عدداً من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب، حيث واصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي.
وبعد نهاية التدريبات توجه لاعبو الفريق إلى معسكر الفريق وذلك استعداداً لمباراة الغد والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
10:51 PM
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز استعداداته لمباراة غد السبت أمام نادي أبها لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
التقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، ثم انطلقت تدريبات اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري بسرعات مختلفة، أجرى المدرب عدداً من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب، حيث واصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي.
وبعد نهاية التدريبات توجه لاعبو الفريق إلى معسكر الفريق وذلك استعداداً لمباراة الغد والتي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
، النصر ينهي استعداداته لملاقاة أبها غداً السبت ،
المصدر : الخليج 365
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