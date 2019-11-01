محمد بن مسعود - الدمام - 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 10:38 PM

بالفيديو .. "الرياني" يروي معاناته مع تأخير رحلة طيران "ناس" بقصيدة.. وهكذا كان التفاعل

تفاعل مئات المغردين مع الشاعر يحيى رياني، الذي قصَّ معاناته مع تأخير رحلته عبر طيران "ناس" من الرياض إلى جازان عبر قصيدة شعرية، وهو المقطع الذي ارتفعت مشاهداته في وقت قصير، وحاز إعجابًا واسعًا.

وتفاعلت شركة طيران "ناس" مع القصيدة الشعرية ردًّا عليها بقصيدة ألقاها المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث باسم طيران ناس أحمد المسيند، ووعد بعدها بالتواصل وحل المشكلة.

وأشاد مهتمون بالاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بحسن التصرف والتجاوب مع شكوى الرياني، التي تجاوزت مشاهداتها 200 ألف وقت تحرير هذه المادة.

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شاعرنا الجميل يحيى رياني ..

لا نجاري شاعريتك ولكن نعتذر لك ولكل المسافرين. https://t.co/v4gZFCaumv pic.twitter.com/G3urH1nS5A — flynas طيران ناس (@flynas) November 1, 2019

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— flynas طيران ناس (@flynas)