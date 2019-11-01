محمد بن مسعود - الدمام - توفِّي إثر حادث مروري دعت شرطة محافظة المذنب اليوم أحد أفرادها المتميزين في أداء أعمالهم. وقد انتقل الجندي أول محمد مكرم الجش إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وقع له أثناء توجهه لأداء عمله.شرطة المذنب حادث مروري 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 10:07 PM توفِّي إثر حادث مروري Advertisements شرطة المذنب تودِّع أحد أفرادها المتميزين شرطة المذنب تودِّع أحد أفرادها المتميزين دعت شرطة محافظة المذنب اليوم أحد أفرادها المتميزين في أداء أعمالهم. وقد انتقل الجندي أول محمد مكرم الجش إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وقع له أثناء توجهه لأداء عمله. الكلمات المفتاحية ، شرطة المذنب تودِّع أحد أفرادها المتميزين ،

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