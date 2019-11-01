محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، قراراً بترقية المهندس عبدالهادي بن مسفر اليامي مدير مشاريع بالهيئة العامة للطيران المدني؛ إلى المرتبة السادسة عشرة بالهيئة. ولهذه المناسبة أعرب اليامي عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة، مشيراً إلى أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن. 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 10:06 PM Advertisements اليامي إلى السادسة عشرة بهيئة الطيران المدني اليامي إلى السادسة عشرة بهيئة الطيران المدني أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، قراراً بترقية المهندس عبدالهادي بن مسفر اليامي مدير مشاريع بالهيئة العامة للطيران المدني؛ إلى المرتبة السادسة عشرة بالهيئة. ولهذه المناسبة أعرب اليامي عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة، مشيراً إلى أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن. الكلمات المفتاحية ، اليامي إلى السادسة عشرة بهيئة الطيران المدني ،

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