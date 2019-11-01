طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي لعام 1441/2019 وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة

نقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي لعام 1441/2019، والتي تعتبر برنامج من أهم برامج الضمان الاجتماعي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والمقدم للأسر محدودة ومتوسطة الدخل بالمملكة، والهدف من هذه البرامج مساعدة المواطنين في مواجهة ظروف الحياة الصعبة والتي ظهرت بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي التي كانت تطبقه المملكة، والذي نتج عنه زيادة في الأسعار.

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441/2019

يمكن لجميع المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي التي وفرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يقوموا بالاستعلام عن هذه المساعدات والتعرف على جميع البيانات الخاصة بها، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي وتسجيل رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد، وأيضاً كود الأرقام، والضغط على الاستعلام للحصول على جميع المعلومات الخاصة بهذه المساعدات، وممكن أيضاً الاستعلام عنها من خلال الاتصال على رقم 8001222777، وبعد ذلك تسجيل رقم الهوية الوطنية، ثم قم باختيار الخدمة التي تبحث عنها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

يوجد مجموعة من الشروط قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضعها ويجب أن تتوافر في جميع المتقدمين للحصول على هذه المساعدات، ومن هذه الشروط ألا يكون سن المتقدم على هذه المساعدات أقل من 35 سنة، وألا يكون لديه أي سجل تجاري، وأن يكون هؤلاء المواطنين غير مشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي، وأن يتم صرف المقطوعة فقط للأشخاص أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط.