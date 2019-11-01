شراء تذاكر موسم الرياض ” رياض سفاري ” ضمن فعاليات تخيل

يبحث الكثيرين عن سُبل شراء تذاكر موسم الرياض وخاضة تذاكر رياض سفاري للاستمتاع بالحدث الأجمل في المملكة في فعالية منطقة سفاري مفتوحة وتحدي النفس وسط مجموعة من الحيوانات لمحبي المغامرات والمتعة والثراء تجد نفسك وسط مجموعة من الحيوانات البرية والأليفة والعيش في بيئة الحيوانات الطبيعية والتجول بالسيارات المخصصة للرحلة الممتعة بالطبع لا تنسى السيلفي مع الأفيال.

شراء تذاكر موسم الرياض ” رياض سفاري “

لحجز في رياض سفاري عليك الولوج لرابط فعالية استمتع، للحجز وشراء التذكرة تُقام الفعالية في طريق مكة المكرمة، والسعر 150 ريال في الفترة من 1 نوفمبر حتى 10 ديسمبر يوميًا من الساعة 11:30-21:00 بمنطقة رياض سفاري الحجز للجميع، المرافق المتواجدة بالمنطقة المصلى ودورات المياة وعيادة ميدانية للاسعافات الأولية، ومراكز ونقاط للاستعلامات والمنطقة مجهزة لذوي الإعاقة يوجد أيضًا مطاعم متنقلة ومواقف خاصة ومحلات لبيع الهدايا.

من ضمن الفعاليات الجميلة أيضًا المقاومة في الفترة من 1 نوفمبر ومستمرة حتى 13 نوفمبر فعالية Indian Accent ، في الرياض تجد نيودلهي ولندن ونيويورك بين يدك مطعم هندي للشيف مانيش ميهروترا الحائز على عدد من الجوائز العالمية يقدم ألذ الأكلات الهندية والعالمية للحجز من خلال تطبيق My table appـ أو من خلال التواصل على إيميل : [email protected]، الفعالية لكل الجمهور ومكان الفعالية المربع طريق الملك سعود.

وفي نفس المكان في الفترة من 3 نوفمبر حتى 11 نوفمبر تُقام فعالية Margotto e Bacuare أفخم المطاعم الفرنسية الت تمتاز بأطباقها المزخرفة التي تجمع بين طعم الطعام الفرنسي وبرد الشتاء في الرياض والحجز نفس السابق.