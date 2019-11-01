شاب يُطلق النار على آخر إثر هوشة في استراحة بمحايل

باشرت الجهات الأمنية التحقيق في إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بطلق ناري اخترق فخذه الأيمن إثر “هوشة” بين عددٍ من الشباب في إحدى الاستراحات بمحايل.

وكان الخلاف قد اندلع بين عددٍ من الشباب إثر وجودهم بإحدى الاستراحات جنوب محافظة محايل؛ لتنشب مضاربة وتنتهي بإطلاق نار على أحدهم؛ ما أدّى إلى إصابته في فخذه الأيمن؛ لينقل على أثرها لمستشفى محايل العام.

وشرعت الجهات الأمنية في التحقيق في القضية ومباشرة الموقع وتتبع الجاني.

وقالت مصادر لموقع “سبق”: بعد عمليات مكثّفة من التحرّي والبحث تمّ القبض على الجاني، فجر اليوم، وتقرّر إيداعه التوقيف؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

ولا يزال المصاب راقداً على السرير الأبيض بالمستشفى.