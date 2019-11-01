الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي – اليوم (الجمعة) – بيان عن وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.
وأوضح البيان أنه سيصلى على الفقيدة يوم غد (السبت) الموافق 5 ربيع الأول 1441هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.
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