شرطة الرياض: القبض على جناة أشهر أحدهم “رشاشاً” على شخص وأركبه في صندوق سيارة -فيديو

أصدر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري بياناً بشأن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شخص يشهر سلاحاً نارياً (رشاش) على آخر ويهدده ويركبه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء من نوع (كيا)، في شارع عام بحي لبن غرب مدينة الرياض.

وأوضح أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن فرق دوريات الأمن من القبض على المتورطين بالجريمة، وهم ثلاثة مواطنين في العقدين الثاني والثالث، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الجريمة. وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المضبوطين تبين أنهم على صلة ببعضهم، وكانوا في حالة غير طبيعية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.