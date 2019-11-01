أمر ملكي بإنشاء صندوق استثماري مخصص لفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإنشاء صندوق استثماري تابع لصندوق التنمية الوطنية ومخصص لفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة. ويهدف الصندوق الجديد إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة. كما نص الأمر الملكي الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق من : 1- صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا 2- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضوًا 3- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضوًا Advertisements 4- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضوًا 5- معالي الأستاذ/ هندي بن عبدالله السحيمي عضوًا 6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينًا 7- اثنان من ذوي الخبرة المالية يُعيّنهما المجلس عضوين ثالثًا: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.

ونص الأمر على توجيه هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخه.

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