ما الفرق بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر؟

نشر مركز الإقامة المميزة اليوم الجمعة إنفوجرافيك أوضح فيه الفرق بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر.
وقال المركز، إن التقديم على الإقامة المميزة متاح للأشخاص الطبيعيين، ولا يرتبط حاملها بكفيل، كما يحق لحاملها العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها بحرية ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، كما يحق له امتلاك العقارات باسمه. أما تأشيرة المستثمر، يشترط أن يملك المتقدم عليها كياناً اعتبارياً “منشأة” وتكون هي الكفيل له، ولا يحق لحامل إقامة مستثمر العمل في منشآت القطاع الخاص، كما لا يحق له امتلاك العقارات باسمه الشخصي بل من خلال المنشأة ولغرض محدود.
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