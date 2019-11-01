تعاون إستراتيجي بين الرياض وواشنطن لمكافحة الإرهاب

2019-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تعاون إستراتيجي بين واشنطن والرياض في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية في تقرير لها عن الإرهاب: إن المملكة تصدت لإرهاب القاعدة وداعش وميليشيات الحوثي، منوّهة إلى أن المملكة ظلت شريكًا فعالًا في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

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كما أوضحت أن إيران أنفقت مليار دولار على وكلائها في المنطقة، مؤكدةً أن حزب الله ما زال يواصل دوره العسكري في العراق واليمن وسوريا، بحسب ما نقلت “العربية”.

كذلك أشارت إلى أن إيران ما زالت الدولة الأسوأ في العالم بدعمها للإرهاب.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، كان أكد في تغريدة على تويتر، أنه أجرى اجتماعًا مثمرًا للغاية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي، أكد خلاله التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها، في ظل أنشطة إيران “المزعزعة للاستقرار”.