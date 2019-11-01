دافوس الصحراء يقطع الشكوك في قوة الاقتصاد السعودي

2019-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المستشار الاقتصادي والنفطي محمد الصبان، أن دافوس الصحراء قطع الشكوك في قوة الاقتصاد السعودي والعالمي.

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وأضاف الصبان، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي استضافته الرياض استقطب كثيرًا من الاهتمام العالمي للكثير من الأسباب، موضحًا أن المزايا الاقتصادية التنافسية التي تملكها المملكة عديدة.

وتابع الصبان أن المملكة مهمة كمصدر آمن وموثوق فيه في مجال الطاقة، كما أنها مركز للعالم الإسلامي، وأيضًا تحاول المملكة تطبيق رؤية 2030 التي تذخر بالكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستنهض بالدولة وتقلل الاعتماد على النفط، وهي عوامل تجعل العالم يأتي إلى المملكة.